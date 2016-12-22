تأكد بشكل رسمي غياب اللاعب يونس بلهندة، عن المنتخب المغربي في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2017.

أكد فريق نيس الفرنسي، قبل قليل عبر موقعه الرسمي، أن يونس بلهندة “سيغيب عن الميادين لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وذلك بسبب تعرضه لكسر على مستوى أحد أصابع قدمه”.

وبعد خضوعه للفحص الطبي اليوم الخميس، تأكد بشكل رسمي غيابه لأكثر من شهر، وبالتالي لن يكون حاضرا رفقة المنتخب المغربي في “كان 2017”.