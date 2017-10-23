رسميا.. الأحد المقبل موعد مباراة نهائي “تشامبيونز ليغ” الإفريقي

العلم الإلكترونية

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، إجراء مباراة نهائي كأس عصبة الإبطال الإفريقية يوم (الأحد) المقبل، والتي ستجمع بين فريقي الوداد البيضاوي ونادي الأهلي المصري، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وصرح مصدر أن مسؤولون من فريق الأهلي المصري طالبوا الإتحاد الإفريقي تأجيل مباراة النهائي بسبب إصابة 4 لاعبين من الفريق، خلال المباراة التي خاضها أمام النجم الساحل التونسي، والتي آلت للأهلي المصري الذي تأهل إلى نهائي “تشامبيونز ليغ” الإفريقي.

يشار إلى أن فريق الوداد البيضاوي، فاز على فريق إتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة الإياب على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بثلاثية مقابل هدف واحد.