رسمياً.. لقجع يتسلم مفاتيح قيادة جامعة الكرة لولاية ثانية

العلم الإلكترونية

تم انتخاب فوزي لقجع، مساء اليوم الأحد، رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لولاية ثانية، وذلك على هامش فعاليات الجمع العام العادي للجهاز الوصي على كرة القدم.

وكان لقجع المرشح الوحيد الذي وضع ترشحه بدون منافس، بعد ثلاث سنوات ونصف من الاشتغال بأعلى جهاز كروي وطني.

وفيما يلي لائحة الأعضاء التي تم تقديمها، والتي شهدت مجموعة من التغييرات:

الرئيس ووكيل اللائحة : فوزي لقجع

أندية البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول :

حمزة الحجوي : اتحاد الفتح الرياضي (النائب الأول للرئيس)

عبد المالك أبرون: المغرب الرياضي التطواني

عبد اللطيف المقترض : الدفاع الحسني الجديدي

أندية البطولة الاحترافية القسم الوطني الثاني :

حسن الفيلالي : الإتحاد الزموري للخميسات

نور الدين البيضيي: النادي الرياضي يوسفية برشيد

رؤساء العصب الجهوية :

محمد جودار : عصبة الدار البيضاء الكبرى (النائب الثاني للرئيس)

جمال الكعواشي : عصبة الشرق

أندية كرة القدم هواة القسم الوطني الأول والثاني :

محمد عدال : شباب مريرت

مولود أجف : المولودية الرياضية العيون

المجموعة الوطنية لكرة القدم النسوية :

نوال متوكل

مجموعة المدربين :

عزيز بودربالة

مجموعة الحكام الدوليين القدامى وحكام القسم الأعلى :

خليل الرويسي

مجموعة كرة القدم داخل القاعة:

عبد اللطيف العافية

مجموعة اللاعبين الدوليين القدامى واللاعبين المغاربة القدامى :

نور الدين النيبت