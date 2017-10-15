رزء آخر بفقد محمد عبد الهادي القباب أحد الرجالات الكبار للمغرب الحديث.. غاب الجسد لكن الرصيد يبقى نبراساً

العلم: الرباط

رزء آخر كبير يلحق بالوطن، وحزن شديد يعم في البلاد، فلقد طالت المنون أحد الرجالات الكبار للمغرب المستقل الفقيد الكبير الأستاذ النقيب والمناضل السياسي محمد عبد الهادي القباب الذي وافته المنية صبيحة يوم الجمعة بمدينة مراكش.

وما أن انتشر خبر هذا الفقد الكبير في الأوساط السياسية والحقوقية حتى توالت ردود الفعل الآسية لما عرف به الفقيد من نضال مستميت وصلب وعنيد من أجل تحقيق الديمقراطية في البلاد، ومن أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.

الفقيد الكبير محمد عبد الهادي القباب قائد سياسي من طينة خاصة طبع العمل السياسي والنقابي بطبعته الخاصة والمتميزة. قائد سياسي صادق ومخلص لم يتوان لحظة واحدة في النضال من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي وضعها حزب الاستقلال ضمن انشغالاته، ومناضل حقوقي استثنائي دافع عن حقوق الإنسان في زمن سياسي صعب للغاية، ولم يكن يميز ولا يفرق بين المواطنين في القيام بهذه الرسالة الحقوقية النبيلة وهو رئيس للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

محمد عبد الهادي القباب كان له دور خاص به في عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إذ كان متشددا في أن تظل سفينة الحزب تسير في الاتجاه الصحيح.

ويكفي هذا الرجل الفقيد الكبير فخرا أنه عاش مناضلا شريفا ونظيفا، ولا قى ربه وهو على هذا السلوك الطيب.

تغمد الله فقيدنا الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جنانه إلى جوار عباده الصالحين، وسيظل الفقيد حاضرا في حزب الاستقلال، فقد يغيب الجسد لكن الرصيد يبقى حاضرا يمثل نبراسا ينير طريق الاستقلاليات والاستقلاليين.