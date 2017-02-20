رابطة المحامين الاستقلاليين للرأي العام الوطني: الاستعداد التام والتعبئة الشاملة من أجل الذوذ عن حرمة الحزب والحفاظ على وحدته

العلم الإلكترونية: متابعة

إن رابطة المحامين الإستقلاليين وهي جزء من مؤسسات حزب الاستقلال وروافده الأساسية، ودفاعا عن ثوابت الحزب ومكتسباته ومؤسساته وقيادته، واستشعارا منها بخطورة الوضع السياسي العام الذي يعرفه المغرب، خاصة بعد انتخابات 7 أكتوبر، وما تلاها من مسلسل تشكيل الحكومة الذي اتسم بالتعثر، ومحاولة الالتفاف على الإرادة الشعبية، وخلق خريطة سياسية على المقاس، لتعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

1 – الاعتزاز بالدبلوماسية الملكية وما حققته من انجازات على المستوى الإفريقي، واستحضار الخطاب الملكي الذي يؤكد على حياد المؤسسة الملكية اتجاه التدافعات السياسية بين الأحزاب.

2 – التضامن الجماعي والمطلق مع الأخ الأمين العام الأستاذ حميد شباط جراء الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له من مختلف الأجهزة الخفية ووسائل الإعلام المسخرة لها.

3 – الاستعداد التام والتعبئة الشاملة من أجل الذوذ بالغالي والنفيس عن حرمة الحزب وسمعته والحفاظ على وحدته ومكانته داخل المشهدين السياسي والحزبي المغربيين.

4 – الرفض الكامل لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي للحزب والحرص على استقلالية القرار الحزبي وتفعيل مبادئ الديمقراطية الداخلية في انتخاب قيادات الحزب قبل وأثناء وبعد المؤتمر العام السابع عشر.

5 – دعوة كافة أطر ومناضلات ومناضلي الحزب إلى اليقظة والحذر والوحدة والالتفاف حول القيادة الشرعية للحزب بغية المساهمة الفعلية في إنجاح مختلف محطات المؤتمر العام السابع عشر.

عن المكتب التنفيذي

رئيس رابطة المحامين الإستقلاليين

الأستاذ خالد الطرابلسي