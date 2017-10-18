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رئيس مجلس الأمه الكويتي يطرد نظيره الإسرائيلي: إن لم تستح فافعل ماشئت أخرج من القاعه

  • 18 أكتوبر 2017

رئيس مجلس الأمه الكويتي يطرد نظيره الإسرائيلي: إن لم تستح فافعل ماشئت أخرج من القاعه

 

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