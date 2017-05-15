رئيس بلدية الحسيمة يشرف بتوزيع تجهيزات على ذوي الاحتياجات الخاصة بالحسيمة

العلم الإلكترونية

اطلع الدكتور محمد بودرا رئيس المجلس الجماعي للحسيمة بمعية عضوات واعضاء المجلس وفعاليات مدنية مختلفة زوال يوم الجمعة 12 ماي 2017، بمركز الاشخاص المعاقين لجمعية صوريف، و بمقر جمعية طيور الجنة لاطفال التوحد، على التجهيزات التي تم اقتناؤها في اطار مشروع السياسات العمومية المتعلقة بالاشخاص المعاقين الذي انجز بشراكة و تعاون بين المجلس الجماعي للحسيمة و بلدية شكاربيك البلجيكية.

و يهدف هذا المشروع الى تمويل البرامج الخاصة بالجمعيات المهتمة بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و قد عقدت عدة اجتماعات ترتيبية في هذا الصدد، كما بادرالدكتور محمد بودرا رئيس المجلس الجماعي للحسيمة الى تشكيل اللجنة الاستشارية للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان يوم 10 دجنبر 2015.

وقد تم اعلان طلب عروض لانجاز المشروع و تقدمت 10 بطلبات لها في الموضوع. كما كلفت بلدية شكاربيك خبيرة اختصاصية في ميدان الاعاقة قصد تأطير دورة تكوينية لفائدة الجمعيات المدنية بالحسيمة للاطلاع على تقنيات اعداد المشاريع.

و قد توصلت الجماعة الحضرية للحسيمة بما يقارب 10 مشاريع في مجال السياسات العمومية اتجاه الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم احالتها للدراسة تحت اشراف لجنة عن بلدية شكاربيك والتي أقرت مشروعي جمعية صوريف و جمعية طيور الجنة كمشاريع تنسجم و اهداف برنامج الشراكة بين البلديتين.

وعلى هذا الاساس كان للجنة المجلس الجماعي للحسيمة فرصة الاطلاع على هذه التجهيزات التي وفرتها بلدية شكاربيك للجمعيتين و التي هي عبارة عن عتاد للترويض الطبي لجمعية صوريف و تجهيز قاعة للرياضات للاطفال التوحديون

المستهدفون من انشطة جمعية طيور الجنة.

يذكر ان علاقات التعاون و الشراكة بين بلديتي الحسيمة و شكاربيك تعود لسنة 2003، وتعد نموذجا ناجحا لتعاون بناء هم مجالات المحافظة على البيئة، التكوين والتدبير الاداري الجماعي، تسيير مرافق القرب الاجتماعية، الشباب والتعليم وكذا استراتيجيات ادماج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تميزت هذه العلاقات ايضا بتبادل الخبرات و الزيارات بين البلديتين تعزيزا لعلاقات التفاهم الودي والصداقة بينهما.