رئيس الوزراء الكندي يرحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأمريكي

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت 28 يناير، إن الكنديين سيرحبون بالفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب، وذلك بعد يوم من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين من سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة شهور.

وكتب ترودو في تغردية على صفحته بـ »تويتر »، قائلا « إلى أولئك الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب.. الكنديون سيرحبون بكم بغض النظر عن عقيدتكم. قوتنا في تنوعنا.. مرحبا بكم في كندا. »

وكان الرئيس الجمهوري الجديد قد أصدر الجمعة، أمرا تنفيذيا يقيد لأربعة أشهر السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة، ويمنع مؤقتا المسافرين من سوريا وست دول أخرى يغلب على سكانها المسلمون من دخول الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الخطوة ستحمي الأمريكيين من الإرهاب في وفاء سريع وقوي لتعهده خلال حملته الانتخابية.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2017