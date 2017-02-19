رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ينفي تصريحات نسبت له حول قضية الصحراء المغربية

• العلم الالكترونية: متابعات

نفى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ما نشرته بعض وسائل الاعلام المصرية مؤخرا حول تصريحات منسوبة له بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وقال في تصريح له اليوم الأحد 19 فبراير، نشره الموقع الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان على شبكة الأنترنيت “إن ما نشر في هذا الصدد غير صحيح”، وإنه لم يدل بحديث يتناول سياسات مصر في هذا الشأن.

وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن “سياسة مصر الحكيمة ترتكز دائما على عدم التدخل في الشأن الداخلي لأية دولة”، وأنه يعتبر الأمم المتحدة والقانون الدولي المجال الأساسي لتناول اية قضية مختلف عليها بين الدول.

وكانت مواقع إلكترونية مصرية قد أفادت بأن محمد فايق اتهم خلال اجتماع للجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري خصص لبحث الدور المصري بالقارة الإفريقية، المغرب بـ”عرقلة إجراء الاستفتاء لحل النزاع بالصحراء” .