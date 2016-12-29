رئيس الفيفا يعلن عزمه الرفع من عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم‎

أكد رئيس الاتحاد الدولي “فيفا”، جياني أنفانتينو، في تصريح لوسائل الإعلام خلال حفل “غلوب سوكر” الذي أقيم اول امس الثلاثاء بمدينة دبي، عن دعم الاتحادات الوطنية لمقترح الزيادة من عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وأوضح جياني أنفانتينو أنه يرغب في مشاركة 48 منتخب خلال كأس العالم، مع الحفاظ على نفس مدة إجراء المنافسة التي تبلغ شهرا كاملا، وذلك عبر تقسيم المنتخبات ل 16 مجموعة تضم ثلاثة فرق.

وأضاف الرئيس الحالي للاتحاد الدولي أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد حجم المنافسة وتعطي الفرصة لمنتخبات إضافية، إلى جانب ضمان دعم مالي أكبر.

ومن المقرر أن يتم الحسم في الموضوع يوم 9 يناير القادم خلال اجتماع سيعقده مجلس الاتحاد الدولي “فيفا”، وفي حالة الموافقة على المقترح لن يكون بإمكان الاتحاد الدولي اعتماده إلا في نسخة كأس العالم 2026.