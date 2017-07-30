رئيس الغابون ووزراء أفارقة يشاركون الملك حفل عيد العرش بطنجة

العلم الإلكترونية

احتضن القصر الملكي مرشان بمدينة طنجة، قبل قليل، حفل استقبال ترأسه الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة الذكرى 18 لتربعه على العرش.

ويشارك في الحفل الرئيس علي بوغو، رئيس الغابون الذي ظهر إلى جانب الملك لدى دخوله إلى الساحة التي تشهد الإحتفال المذكور.

وتقدم أعضاء الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني للسلام على الملك، بالإضافة إلى رؤساء المؤسسات الدستورية، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة بالرباط.

كما حضر الحفل وزير الدفاع بساحل العاج، وكذا رئيس الكاف أحمد أحمد.