رئيس الحكومة المقال يؤجج صراع أجنحة السلطة في الجزائر

اتهامات لتبون بـ’المفترس، الذي شوه سمعة وصورة رجال الأعمال في الجارة الشرقية

العلم الإلكترونية: وكالات

في توسع جديد لصراع أجنحة السلطة في الجارة الشرقية، صعد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رجل الأعمال علي حداد، من لهجة الخطاب تجاه رئيس الوزراء السابق عبدالمجيد تبون، صراع أجنحة السلطة إلى الواجهة، لا سيما في ظل الانتقادات التي باتت أطراف عديدة في محيط رئاسة الجمهورية، تكيلها للحكومة السابقة. ووصف حداد، في ندوة احتضنتها العاصمة الجزائرية نهاية هذا الأسبوع لجمعية مهنية تضم العشرات من رجال المال والأعمال، رئيس الحكومة السابق بـ”المفترس”، الذي عمل على تشويه سمعة وصورة رجال الأعمال أمام الرأي العام المحلي.

وقال حداد “منذ شهور فقط كنا نعاني من حملة شرسة حاول أصحابها تقديمنا للشعب الجزائري على أننا مفترسون وناهبو المال العام، والآن أقول له أنت المفترس”، في تلميح لرئيس الوزراء السابق. وكان عبدالمجيد تبون قد خاض فور تنصيبه في قصر الدكتور سعدان بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي الماضي حربا شعواء ضد بعض رجال المال المنضوين تحت لواء ما يعرف بـ”منتدى رؤساء المؤسسات”. وألمحت أشغال الندوة إلى تحسن علاقة الحكومة برجال الأعمال بشكل أوحى بإحياء تحالف سياسي مالي جديد بعد الحضور اللافت لأعضاء الحكومة في الندوة وعلى رأسهم الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث تم تشريح الأوضاع في مختلف القطاعات بحضور رجال الأعمال.

ولا يزال تفرد منتدى رؤساء المؤسسات خلال السنوات الأخيرة يثير شكوك المراقبين بسبب غياب وتغييب جمعيات مهنية أخرى لرجال أعمال لا يقاسمون المنتدى أفكاره وتصوراته الاقتصادية والاجتماعية، على غرار رجل الأعمال المعارض يسعد ربراب. وجاء تصعيد حدة خطاب رجل الأعمال النافذ علي حداد ليغذي صراع الأجنحة داخل السلطة، خاصة وأن اللهجة جاءت بنبرة التحدي والمنتصر في معركة القبضة الحديدية، التي انتهت بتنحية عبدالمجيد تبون، وتعويضه بمدير ديوان الرئاسة السابق أحمد أويحيى في شهر أغسطس الماضي.

وكان أويحيى بادر فور تنصيبه إلى إلغاء بعض الإجراءات التي اتخذها سلفه، والمتعلقة بتوزيع العقار الصناعي والفلاحي، والإنذارات التي وجهتها حكومة تبون لمجمع الأشغال العمومية “أو تي أر أش بي حداد”، المملوك لرجل الأعمال علي حداد، على خلفية عدم الوفاء بإنجاز العشرات من المشروعات التحتية.