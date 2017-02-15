رؤساء اتحادات إفريقية يزورون المغرب لدعم ترشيح لقجع لعضوية الكاف

• العلم الرياضية: متابعات

أكدت مصادر مطلعة أن مجموعة من رؤساء اتحادات كرة القدم في إفريقيا سيقومون خلال الأيام القليلة المقبلة بزيارات إلى المغرب وذلك في إطار دعمهم لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع في سباقه نحو عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي.

ويعكف لقجع حاليا على حشد الدعم لنيل ثقة أكبر عدد من ممثلي الاتحادات المحلية، علما أن منافسة شرسة تنتظره أمام محمد راوراوة رئيس الاتحاد الجزائري الخبير بخبايا الكاف ودهاليزه.

وستجري انتخابات اللجنة التنفيذية للكاف بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في أواخر شهر مارس المقبل، علما أن لقجع كان قد استغل تواجده في الغابون على هامش حضوره منافسات النسخة الـ 31 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، من أجل الترويج لملف ترشيحه من خلال عقد مجموعة من اللقاءات والمشاورات، مستغلا انشغال راوراوة بمشاكله الداخلية، بعد أن ارتفعت الأصوات المطالبة بإقالته من مهامه كرئيس للاتحاد الجزائري بعد الخروج المخيب لمنتخب الخضر من نهائيات كأس إفريقيا.