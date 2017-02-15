دوري أبطال أوروبا: نابولي للتكشير عن أنيابه أمام ريال مدريد ورحلة صعبة لارسنال إلى بافاريا

• العلم الرياضية: متابعات

يخضع ريال مدريد حامل اللقب لاختبار صعب اليوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يستقبل نابولي الايطالي صاحب الهجوم القوي، فيما يبدو بايرن ميونيخ الألماني مرشحا للتفوق على ضيفه ارسنال الإنجليزي.

يحتل نابولي المركز الثالث في صدارة الدوري الايطالي بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، إلا انه صاحب أقوى هجوم (57 هدفا في 24 مباراة) في “سيري أ”، في ظل التألق المستمر للبلجيكي دريس مرتنس صاحب 13 هدفا في آخر 10 مباريات.

كما ان نابولي لم يذق طعم الخسارة في اخر 18 مباراة له في جميع المسابقات، ويقدم لاعبو المدرب ماوريتسيو ساري أداء جماعيا لافتا، برغم انتقال هدافه السابق الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس. وقد يعول ساري على المهاجم البولندي العائد من اصابة قوية اركاديوش ميليك.

برغم كل ذلك، يبدو ريال مدريد مرشحا لفرض واقعيته على ضيفه الايطالي في ملعب “سانتياغو برنابيو”، اذ يتصدر الدوري الاسباني بفارق نقطة عن غريمه برشلونة ويملك مباراتين مؤجلتين، كما حقق رقما قياسيا محليا هذا الموسم بخوضه 40 مباراة متتالية من دون خسارة، ولم يخسر في 11 مباراة متتالية في دوري الأبطال.

التقى الفريقان مرة واحدة قاريا في الدور الأول من نسخة 1988 عندما كانت البطولة تحت اسم كأس الأندية الأوروبية البطلة. وبعد التعادل 1-1 في نابولي، فاز ريال ايابا 2-صفر وتأهل إلى الدور التالي.

يرى المهاجم الاسباني خوسيه كايخون الذي حمل الوان ريال مدريد سابقا، انه حان الوقت ليكشر نابولي عن انيابه: “ستكون عودة مميزة لبرنابيو، هذا منزلي وساظهر دوما امتناني للمشجعين”.

وتابع: “نحن في حالة تصاعدية، ولدينا الكثير من اللاعبين الشبان. نريد ان نتقدم خطوة ونصبح بين كبار أوروبا”.

وحل ريال مدريد ثانيا في مجموعته ضمن الدور الأول بفارق نقطتين خلف بوروسيا دورتموند الألماني، فيما تصدر نابولي مجموعته بفارق 3 نقاط أمام بنفيكا البرتغالي.

لكن مهمة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد تكون شاقة بحال غياب هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو افضل لاعب في العالم. وتدرب رونالدو الاثنين بعيدا عن باقي اللاعبين، وسط تقارير صحافية عن تعرضه لإصابة طفيفة في الفخذ اليمنى خلال الفوز على اوساسونا (3-1) السبت في الدوري المحلي.

وفي حال مشاركته، ستكون أمام رونالدو فرصة تعزيز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا (96 هدفا حاليا).

إلى ذلك، شارك الجناح الويلزي غاريث بايل غداة التحاقه مجددا بالفريق، في التدريب بشكل معتاد، لكن لم يعرف بعد ما اذا كان سيخاطر بزجه بعد غياب ثلاثة اشهر عن المنافسات بسبب إصابة وعملية في كاحله الأيمن.

وفي حال تعرض فريق زيدان لأي دعسة ناقصة الأربعاء تحت أنظار الارجنتيني دييغو مارادونا اسطورة نابولي السابق، ستكون الفرصة سانحة لفريق الجنوب الايطالي كي يضرب بقوة على ملعبه “سان باولو”، بحسب ما اضاف كايخون: “سان باولو رائع، هو لاعبنا الثاني عشر”.

وسيعود زيدان بالذكرى إلى مبارياته ضد نابولي عندما كان لاعبا في صفوف يوفنتوس، اذ لم يخسر أمام “بارتينوبي” في 6 مباريات.

لكن قلب الدفاع سيرخيو راموس حذر قائلا: “نابولي خصم قوي ويمر في فترة جيدة، سنحاول الحفاظ على نظافة شباكنا، كي تكون رحلتنا سهلة إلى أرضهم”.

وفي مباراة أخرى، تتكرر المواجهة بين بايرن ميونيخ حامل اللقب خمس مرات اخرها في 2013، مع ارسنال الإنجليزي الحالم بلقبه الأول.

وأقصى بايرن خصمه من دور الـ16 في مواسم 2005 و2013 و2014، كما سحقه في دور المجموعات الموسم الماضي على أرضه 5-1.

وفي المواسم الستة الماضية، خرج ارسنال من دور الـ16، علما بانه بلغ نهائي 2006.

وحقق بايرن 15 فوزا متتاليا على أرضه في المسابقات الاوروبية، وستحمل مواجهة الأربعاء الرقم 11 مع ارسنال على أرضه. ووصل الفريق البافاري في المواسم الثلاثة الماضية إلى الدور نصف النهائي، اخرها أمام اتلتيكو مدريد.

في المقابل، لم تجنب صدارة ارسنال لمجموعته أمام باريس سان جرمان الفرنسي القوي، مواجهة فريق من الوزن الثقيل في ثمن النهائي، اذ حل بايرن ثانيا أمام اتلتيكو مدريد الاسباني.

ويعول مدرب ارسنال الفرنسي ارسين فينغر على التشيلي اليكسيس سانشيس، متصدر ترتيب الهدافين في البرميرليغ (17 هدفا) وصاحب هدفي الفوز على هال السبت الماضي.

بيد ان صانع الالعاب مسعود ازيل يبدو بعيدا عن مستواه راهنا، اذ لم يسجل منذ ديسمبر. ورأى فينغر ان “الوقت قد حان ليسجل مجددا. شعرت بانه لم يكن واثقا بنفسه (ضد هال)”.

وفاز ارسنال على بايرن 2-صفر في ميونيخ في 2013، لكنه فشل بالتأهل لخسارته ذهابا على أرضه 1-3، وعامذاك توج بايرن باللقب. وعلق فينغر: “لقد فزنا هناك، واشعر بأننا نملك فرصة التأهل”.

وتعرض لاعب وسط بايرن الاسباني تشابي ألونسو (35 عاما) لاصابة في ركبته خلال حصة تدريبية الاثنين.

وفي حال عدم تمكن ألونسو من المشاركة في مباراة ثمن النهائي، سيضيف ذلك إلى معاناة المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي مع الاصابات في صفوفه، اذ انه سيخوضها في غياب مدافعه جيروم بواتينغ والفرنسي فرانك ريبيري اللذين يتعافيان من اصابة في الكتف والفخذ تواليا.

ولا يزال مهاجمه توماس مولر بعيدا عن مستواه، اذ سجل هدفا يتيما في 17 مباراة في الدوري، بيد انه يعول على نجاعة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب 23 هدفا في مختلف المسابقات.

وقال ليفاندوفسكي: “يجب ان نسجل هدفا على الأقل وألا تهتز شباكنا، كي تكون أمسية جيدة لنا”.