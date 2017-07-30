دورة الألعاب الفرنكفونية.. المنتخب المغربي يهزم الكوت ديفوار

العلم الإلكترونية

انتهى قبل قليل، لقاء المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة ضد نظيره الإيفواري، بفوز المنتخب المغربي بذهبية الألعاب الفرنكفونية في النهائي الذي احتضنته العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وعرفت مجريات الشوط الأول تفوقا من طرف عناصر المنتخب الوطني المغربي، التي فرضت سيطرتها منذ الدقائق الأولى للقاء على الإيفواريين، لتتمكن من تسجيل أولى الأهداف عبر نجم المنتخب سفيان كيين في د8.

في الشوط الثاني تراجع أداء العناصر الوطنية، حيث شهدت اندفاع المنتخب الإيفواري الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل في د63 عبر اللاعب كاسي.

ومباشرة بعد نهاية أطوار 90 دقيقة بالتعادل هدف لكل فريق، احتكم المنتخبان لضربات الجزاء الترجيحية التي عرفت فوز المنتخب المغربي بحصة 7 مقابل6 .

جدير بالذكر أن لقاء المنتخب المغربي ومنتخب الكوت ديفوار، أجري ضمن نهائي كرة القدم بدورة الألعاب الفرنكفونية في دورتها الثامنة و التي تحتضنها العاصمة الإيفوارية أبيدجان.