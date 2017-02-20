البيضاء.. دهس شرطي بالشارع العام أثناء قيامه بعمله

• البيضاء: خملي

شهد شارع المنظر الجميل بعمالة مقاطعة عين الشق، مساء أول أمس السبت حادثة سير خطيرة ذهب ضحيتها شرطي المرور كان يقوم بعمله.

وحسب شهود عيان فإن الشرطي كان منهمكا في عمله لتسيير حركة المرور وقت الدروة بالنسبة لهذا الشارع،بعدما تعمد سائق سيارة من دهسه قبل أن يتمكن من الفرار إلى وجهة مجهولة.

و فور توصل المنطقة الأمنية بالخبر حضر إلى عين المكان المسؤولين الأمنيين الذين فتحوا تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب الحادث ومرتكبها،فيما تم نقل الشرطي إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.