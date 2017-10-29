دمنات: عامل الإقليم في زيارة تفقدية الى أقصى الجبال بجماعة أيت إمليل للإطلاع على مشاكل التعليم

العلم: أزيلال – هشام أحرار

في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة 26 اكتوبر الجاري، انتقل محمد عطفاوي عامل إقليم أزيلال رفقة محمد القرشي رئيس المجلس الإقليمي ويوسف لشقر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية إلى جماعة أيت تمليل بدائرة فطواكة وذلك للإطلاع عن قرب على المشاكل الكثيرة التي يعرفها قطاع التعليم بالمنطقة والتي عرفت في الآونة الأخيرة عدة احتجاجات من طرف التلاميذ وأولياء أمورهم.

وقام العامل والوفد المرافق له بزيارات مكوكبة الى المدرسة المركزية لدوار اسوالن اسقيفن و كل الفرعيات والحجرات المتفرقة المتباعدة والمتناثرة بدوا وير: تسلنت، امركاس، امزوارن، ايت سعيد ايت عنيناس، تيزي نايت عنيناس، اكلوان، تيزكاغين، امي لاربع، افود، اسكاون ايت الخلف، ايت اصحا، تكمانين، ايت تمليل، امزوك مزيد اغرم، اكرضان، تغفيست، واونكموت، مكداز، ايت علي نيطو …….حيث تم الوقوف بعين المكان على مجموعة من الاختلالات التي همت بالخصوص تواجد مجموعة من الحجرات في حالة يرثى لها وأخرى مهترئة، تحتاج الى الإصلاح والترميم، بالاظافة الى الوقوف على مشكل الأقسام المشتركة وبعد الحجرات الدراسية على التجمعات السكانية، حيث استمع في هذا الشأن الى تدخلات المنتخبين وبعض السكان الذين ابلغوا الوفد مدى معاناة أبنائهم الصغار جراء بعد الحجرات الدراسية عن مقرات سكنهم وقطعهم لمسافات طويلة منها الى مكان تواجد تلك الحجرات خصوصا مع وعورة المسالك وصعوبتها وخاصة في فصل الشتاء.

وفي هذا الإطار وعد السيد العامل بالتدخل العاجل من أجل ترميم وإصلاح الحجرات القديمة وجعلها في حالة تسمح باستغلالها للدراسة في أجواء مريحة ومساعدة على العلم والتعلم، وهو ما استقبله السكان والمنتخبون بصدر رحب وبتفاؤل كبير، حيث صرح في هذا الشأن السيد المصطفى طهار الخليفة الأول لرئيس جماعة أيت تمليل بأن زيارة السيد عامل الإقليم والوفد المرافق له الى تراب الجماعة كانت ناجحة بكل المقاييس حيث تم التداول خلالها في عدة أمور و نهذف من ورائها إيجاد أجواء ملائمة ومساعدة للتلاميذ والأطراف التربوية العلم والتعلم وبالتالي توفير الشروط المطلوبة من أجل عطاء افضل وأحسن لكل المتدخلين في المنظومة التربوية بالمنطقة. شاكرا السيد العامل على تعاطيه الإيجابي مع نداء السكان والمنتخبين في هذا الشأن، مشيرا الى انه وباقي زملائه ممتنون للسيد العامل على زيارته لهم.

ملتمسا في الاخير ان يتم الاسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تخفيفا لمعاناة الاطفال واولياء أمورهم. مختتما تصريحه بأنه وباقي الاعضاء لهم ثقة تامة في وفاء السيد العامل بالتزاماته اتجاههم حيث لم يسبق له ان تعهد بشيء واخلفه. وقد انتهت الزيارة في ساعة متأخرة من ليلة يومه وسط ارتياح تام الساكنة والمنتخبين الذين اجمعوا كلهم على أهمية الزيارة ونجاحها وبالتالي كونها حققت ما كان منتظرا منها.