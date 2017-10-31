دمنات: شجار على درهم واحد كاد يؤدي الى وفاة شاب

العلم: أزيلال – هشام احرار

بينما أنهى احد الشباب العاملين بالمحطة الطرقية للمسافرين بدمنات عمله استقل سيارة لنقل الركاب في ملكية احد الخطافة وذلك مساء يوم الجمعة الماضي للالتحاق بمنزله بحي تغرمين بدمنات وبمجرد الوصول الى مقربة من منزله أدى واجب النقل المتعارف عليه لدى الجميع بالمنطقة والمحدد في درهمين الا ان صاحب سيارة النقل السري طالبه بدرهم إضافي مؤكدا له انه ينقل الركاب بثلاثة دراهم وهو ما رفضه الراكب مما استشاط معه الناقل الذي استل سكينا من جيبه وطعن بها الراكب على مستوى فوق قلبه.

ولولا الألطاف الربانية لكان الضحية في عداد الموتى ومباشرة بعد تلقيه الطعنة نقل الى قسم المستعجلات بمستشفى دمنات حيث فحصته الطبيبة المداومة وأمرت بنقله الى مستشفى ابن طفيل بمراكش لمزيد من الفحوصات ولإجراء فحص بالأشعة للتأكد من مدى عمق الجرح وهو ما تم بالفعل حيث تكلف أعضاء من جمعية انت ماشي بوحدك بدمنات بنقله الى مراكش وإجراء المطلوب بمستشفى ابن طفيل.

والضحية وبالرغم من أن حالته الصحية مستقرة الا انه من حين لأخر يحس بفشل كبير كما انه هذا اليوم عرف جرحه سيلانا يندر بالأسوأ.

هذا وقد علمنا ان الشرطة القضائية بمفوضية دمنات فتحت تحقيقا في الموضوع وقد تكون وضعت يدها على الجاني في انتظار تقديمه الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال لاتخاذ الإجراءات اللازمة.