في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة يوم الأربعاء 28 دجنبر، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :

المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا

وجدة 08 15

بوعرفة 01 11

الحسيمة 09 17

تطوان 12 15

سبتة المحتلة 13 17

مليلية المحتلة 12 15

طنجة 12 17

القنيطرة 06 19

الرباط 05 18

الدار البيضاء 08 18

الجديدة 10 18

سطات 07 16

آسفي 08 20

خريبكة 05 16

بني ملال 05 16

مراكش 07 18

مكناس 05 16

فاس 02 17

إفران ناقص 2 12

تاونات 08 17

الرشيدية 02 13

ورزازات ناقص1 11

أكادير 07 21

الصويرة 10 19

العيون 13 23

السمارة 11 21

الداخلة 18 21

أوسرد 15 20

الكويرة 19 25