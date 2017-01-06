درجات الحرارة تعرف انخفاضا ملحوظا السبت بمختلف مناطق المغرب

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة يوم السبت 7 يناير، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :

المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا

وجدة 04 16

بوعرفة ناقص 01 13

الحسيمة 08 18

تطوان 12 16

سبتة المحتلة 14 17

مليلية المحتلة 09 16

طنجة 11 17

القنيطرة 06 18

الرباط 06 19

الدار البيضاء 08 20

الجديدة 08 19

سطات 08 20

آسفي 07 21

خريبكة 07 18

بني ملال 08 20

مراكش 05 20

مكناس 04 19

فاس 03 19

إفران ناقص 02 13

تاونات 06 20

الرشيدية 01 14

ورزازات 01 16

أكادير 06 24

الصويرة 11 22

العيون 07 25

السمارة 09 24

الداخلة 16 27

أوسرد 14 28

الكويرة 17 28