دراسة: الأغذية الغنية بالدهون أثناء الحمل تؤثر على صحة الجنين العقلية

العلم الإلكترونية

أفادت دراسة أمريكية حديثة، نشرت نتائجها اليوم السبت في دورية (علم الغدد) العلمية، بأن اتباع نظام غذائي عالي الدهون أثناء الحمل لا يضر بصحة الحوامل فقط، بل يمتد أثره إلى الأجنة، ويزيد فرص إصابتهم باضطرابات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب عند الكبر.

وأوضح الباحثون، من جامعة “أوريجون” للصحة والعلوم في الولايات المتحدة، أن الأبحاث السابقة ربطت بين معاناة السيدات الحوامل من السمنة، وإصابة الأطفال بمجموعة من اضطرابات الصحة النفسية واضطرابات النمو العصبي لدى الأطفال.

ولرصد تأثير تناول الأطعمة الغنية بالدهون خلال الحمل على الصحة العقلية للأجنة، تابع الباحثون حالة 135 من الحوامل وقسموهن إلى مجموعتين، الأولى اتبعت نظاما غذائيا عالي الدهون، والثانية اتبعت غذاء صحيا أثناء فترة الحمل.

ووجد الباحثون أن كلا من الذكور والإناث الذين تناولت أمهاتهم غذاء عالي الدهون خلال الحمل، زادت لديهم نسبة القلق والتوتر مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وفحص فريق البحث الاختلافات الفسيولوجية بين المجموعتين، ووجدوا أن التعرض لنظام غذائي عالي الدهون أثناء الحمل، وفي مرحلة مبكرة من التطور عطل تطور الخلايا العصبية التي تحتوي على “السيروتونين”، وهو ناقل عصبي مهم في تطوير أدمغة الأجنة.

وقال الباحثون إن دراستهم أظهرت لأول مرة أن اتباع نظام غذائي عالي الدهون خلال الحمل له تداعيات سلبية طويلة الأمد على الصحة النفسية للنسل.