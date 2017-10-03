الرئيسية > قضايا وحوادث > خنزير بري هائج يهاجم زوار مقبرة بالجديدة ويصيب 5 أشخاص بشكل خطير

خنزير بري هائج يهاجم زوار مقبرة بالجديدة ويصيب 5 أشخاص بشكل خطير

  • 3 أكتوبر 2017

خنزير بري هائج يهاجم زوار مقبرة بالجديدة ويصيب 5 أشخاص بشكل خطير

 

شارك برأيك

إلغاء الرد

الأكثر مشاهدة

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl