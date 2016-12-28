• سطات/ أولاد فارس : محمد جنان

استفاقت ساكنة جماعــة أولاد فــارس امــزاب دائــرة ابــن أحمد اقليم سطات مساء يوم : الثلاثاء 27 دجنبر 2016 على وقع جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر الذي تم طعنه بواسطة سلاح أبيض من طرف ابن حارس محطة الطاكسيات الــذي وجــه لــه طعنــة غائــرة على مستــوى القلــب كانــت سببا في وفاته بعين المكان.

وحسب المعلومات الأولية التي استقتها “العلم” من مسرح الجريمة فان الضحية الذي ينحدر من جماعة أولاد فارس ويقطن بمدينة خريبكة حل بمسقط رأسه من أجل تفقد أحوال خطيبته ،إلا أن حظه العاثر جعله يدخل في خلاف بسيط مع حارس محطة الطاكسيات ليتطور هذا الخلاف الى شجار وملاسنات لم يستسغها ابن الحارس الذي كان قريبا من أبيه ليستل سلاحا أبيض عبارة عن سكين موجها طعنة الموت الغادرة الى الضحية على مستوى القلب أردته قتيلا وسط بركة من الدماء .

الحادث استنفر السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي الذين حلوا بعين المكان وقاموا بواجبهم في رفع البصمات وكل ما يفيد في كشف خيوط وأسباب هذه الجريمة النكراء التي خلفــت موجــة مــن الغضــب والدهشــة لــدى ساكنــة الجماعة و من عاينها عن قرب .

هذا وقد تم وضع الجاني وأبيه حارس المحطة رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار البحث الذي يجريه عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة ،بينما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات رهن إشارة التشريح الطبي.