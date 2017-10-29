الرئيسية > قضايا وحوادث > خطير: هكذا تسببت تسربات غازية خانقة في إغماء العشرات من المواطنين بآسفي

خطير: هكذا تسببت تسربات غازية خانقة في إغماء العشرات من المواطنين بآسفي

  • 29 أكتوبر 2017

خطير: هكذا تسببت تسربات غازية خانقة في إغماء العشرات من المواطنين بآسفي

 

شارك برأيك

إلغاء الرد

الأكثر مشاهدة

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl