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خطير البوليساريو تمنع سائقا مغربيا من المرور إلى موريتانيا بسبب رسم خريطة المغرب بشاحنته‎

خطير البوليساريو تمنع سائقا مغربيا من المرور إلى موريتانيا بسبب رسم خريطة المغرب بشاحنته‎

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