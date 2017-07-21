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خطيب مسجد الأقصى يكشف التفاصيل الكاملة لاشتباكات قوات الإحتلال بالمسجد الأقصى

  • 21 يوليو 2017

خطيب مسجد الأقصى يكشف التفاصيل الكاملة لاشتباكات قوات الإحتلال بالمسجد الأقصى

خطيب مسجد الأقصى يكشف التفاصيل الكاملة لاشتباكات قوات الإحتلال بالمسجد الأقصى

خطيب مسجد الأقصى يكشف التفاصيل الكاملة لاشتباكات قوات الإحتلال بالمسجد الأقصى

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