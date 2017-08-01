خسائر فادحة في حريق بكورنيش مدينة طنجة – فيديو

العلم الإلكترونية

شب حريق مساء اليوم الثلاثاء بمحل لبيع السيارات الواقع بالقرب من أحد المطاعم الشهيرة بكورنيش مدينة طنجة مخلفا خسائر فادحة بالمحل.

وأفادت مصادر محلية، أن رجال الوقاية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي خلف خسائر مادية فادحة، فيما تجهل إلى حدود الآن أسباب اندلاعه.

ونشر عدد من المواطنين عاينوا الحادث مقطع فيديو لتدخل عناصر الوقاية المدنية لإخماد الحريق الذي كاد ينتقل إلى المباني المجاورة، فيما تحدث بعضهم أن الحريق سببه تماس كهربائي.