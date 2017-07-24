خروقات بالجملة وقف عليها أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط بطلها رئيس «هارب»

أغلبية الأعضاء ينشدون التغيير عبر إقالة الرئيس وإعادة الأمور إلى نصابها

العلم: سعيد الوزان – تـ: حسني

شهدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات العديد من الخروقات التي قام بها الرئيس، والتي بلغت ذروتها برفعه اجتماع الجمعية العمومية رغم اكتمال النصاب القانوني الذي يحدده النظام اللأساسي للغرف في الأغلبية المطلقة، حيث فضل الهروب ومغادرة مقر الغرفة، مع قيامه بتهريب لائحة الحضور التي تحمل توقيعات الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.

ولم يتورع الرئيس المنبوذ من طرف أغلب مكونات الغرفة عن قيامه بإفراغها من الموظفين وإقفال المكاتب وذلك في محاولة يائسة منه لحيلولة دون عقد اجتماع الجمعية العمومية، حصل كل هذا أمام أعين مفوض قضائي عاين مجموع الخروقات المرتكبة وسجل كل صغيرة وكبيرة قبل أن يعد تقريرا في الموضوع.

وتشبث مجموع الأعضاء الحاضرين الذين يشكلون ائتلافا لأحزاب سياسية كحزب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية ومجموعة من المستقلين بضرورة تصحيح مسار هذه الغرفة والوقوف سدا منيعا أمام ما يعتبرونه فسادا يمثله الرئيس الحالي للغرفة وأتباعه.

وحسب تصريحات أكثر من عضو مسؤول داخل الغرفة فإن مسلسل التغيير داخل الغرفة لازال مستمرا خاصة الجزء الثاني منه والمتعلق بانتخاب مكتب جديد يتمكن من إعادة قاطرة هذه الهيئة إلى المسار الصحيح وإرجاع الأمور إلى نصابها.