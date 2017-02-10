خروج مريض لاحتجاج عاريا في الشارع بمراكش بعد تأخر موعد خضوعة لعملية جراحية

* العلم: مراكش – نجاة الناصري

أقدم مريض بمستشفى إبن طفيل بمدينة مراكش، صباح يوم الخميس 09 يناير، على الإحتجاج عاريا أمام المستشفى.

وأكدت مصادر من عين المكان، أن المريض الذي يرقد في المستشفى منذ ما يزيد عن الشهر، إختار الإحتجاج بهذه الطريقة المثيرة بسبب تأخر موعد خضوعة لعملية جراحية إنتظرها منذ اسابيع عديدة، قبل ان يقرر الخروج إلى الشارع عبر بوابة قسم المستعجلات، ونزع ملابسه كاملة قبل الشروع في الصراخ والاحتجاج ضد تأخر العملية مرددا شعارات من قبيل “عاش الملك”.

وأضافت ذات المصادر أن هذه الواقعة تسببت بإحراج كبير في أوساط المستخدمين والأطر الطبية والمواطنين المتجمهرين قرب قسم المستعجلات، قبل ان يتم التدخل والسيطرة على الوضع من طرف بعض الأطر الطبية وإقناع المعني بالامر بالعودة الى غرفته بالمستشفى، بعد تلقي وعود بتسريع الاجراءات من أجل موعد العملية.