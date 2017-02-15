خدمات مطار “مراكش المنارة” الدوليّ تتعزّز بافتتاح محطة جديدة

• العلم الالكترونية: متابعات

قدم زهير العوفير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، أول أمس الاثنين، معطيات للصحافة حول المحطة الجديدة لمطار مراكش- المنارة، التي تطلبت تهيئة منشآتها وتجهيزاتها استثمارا إجماليا قدرُه مليار و220 مليونَ درهم.

ويأتي إنجاز محطة جوية جديدة لمواكبة نمو حركة النقل الجوي بمطار المنارة الدولي، الذي يعتبر ثاني بوابة جوية بالمغرب، عن طريق الزيادة في طاقته الاستيعابية وتطوير جودة الخدمات المقدمة به في السنوات العشر المقبلة، حسب المدير ، الذي أبرز عزم المكتب الوطني للمطارات جعل مطار مراكش دعامة أساسية لتعزيز جاذبية عاصمة النخيل.

وأوضح العوفير أن المحطة الجديدة بنيت على مساحة 57 ألف متر مربع، بهندسة ذات تصميم معاصر، يوفر فضاءات شاسعة ذات جمالية، لتحقيق أعلى مستويات الرضا، وتوفير جو من الراحة والرفاهية للمسافر، موردا أن هذا المشروع جاء لتطوير الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش المنارة، لتبلغ 9 ملايين مسافر في السنة، بزيادة 5 ملايين عن الطاقة الإجمالية الحالية.

وذكر المدير العام أن هذا المشروع مول من طرف البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 663 مليون درهم، والباقي من المكتب، مضيفا أن المحطة الجديدة جهزت بأحدث جيل من التكنولوجيا، وتجهيزات لكشف المتفجرات بواسطة أشعة إكس، وبها خمسة مصاعد زجاجية شفافة، ومنطقة تجارية مفتوحة لعرض منتجات الصناعة التقليدية.