حول انتخاب الرئيس الجديد لحد السوالم برشيد الأخ عبد الحكيم عفوت

العلم: برشيد/ حد السوالم – محمد جنان

كمـــا كــــان متوقعـــا، وبعـــد انتظـــار قاتــــل للمواطنين بحلول يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017 موعد انعقاد المجلس القروي لجماعة حد السوالم التابعة ترابيا لاقليم برشيد لإعادة تشكيل وانتخاب المكتب الجديد بعدما تم عزل الرئيس السابق زين العابدين حواص، جاء النصر وخلق الأعضاء الذين شكلوا الأغلبية المطلقة الحدث من خلال تعبيرهم ورغبتهم في مواصلة عملية التشييد والبناء وفتح الأوراش الكبرى لتنمية الجماعة المذكورة، إذ توج هذا النصر والانتظار بانتخاب الأخ عبد الحكيم عفوت عن حزب الاستقلال رئيسا جديدا لجماعة حد السوالم، والذي فاز بالأغلبية المطلقة وحصل على 15 صوتا مقابل 14 صوتا لمنافسه أحمد بنطيبي عن حزب الأصالة والمعاصرة في حين لم يحصل المنافس الثالث جواد لوفة عن حزب التقدم والاشتراكية عن أي صوت مما استغرب له متتبعو هذه العملية وأصيبوا بالذهول.

وقد مرت أجواء هذا الاجتماع الذي حضرته السلطات المحلية والأمنية في جلسة سرية وحراسة أمنية مشددة لما عرفته هذه الجماعة من حملة وهجمات شرسة مفتعلة على رئيسها السابق البرلماني عن إقليم برشيد الذي تفنن أصحابها في نسج خيوطها وتأليف بعض السيناريوهات التي جادت بها مجموعة من المواقع الالكترونية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” لكن عزيمة مدبري الشأن المحلي الذين يشكلون الأغلبية المطلقة أبوا إلا أن يضعوا ثقتهم مرة أخرى في حزب “الميزان” ليواكب الإصلاحات الكبرى المفتوحة بمعية كل الأعضاء الناشطين ذوي الكفاءة العالية في حسن التدبير والتسيير.

هذا وبعد انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة جرت عملية انتخاب النواب التي جاءت على الشكل التالي: النائبة الأولى: عواطف بوطريق (حزب الاستقلال) – النائب الثاني: سعيد الشلخ (العدالة والتنمية) – النائب الثالث: يوسف سيومي (حزب الاستقلال) – النائب الرابع: المعطي الغوفيري (الأصالة والمعاصرة)– النائب الخامس: د/عبد الرحيم جرنان (حزب الاستقلال) – النائبة السادسة: فوزية باروك (الأصالة والمعاصرة).

وبهذا التتويج تكون جماعة حد السوالم قد تنفست الصعداء وعمت الفرحة قلوب ساكنتها التي أبلت البلاء الحسن في حسن الاختيار منذ 4 شتنبر2015 موعد الانتخابات الجماعية الأخيرة وجعلها اليوم تخرج بكثافة لاستقبال موكب الرئيس الجديد لتلقي التحية والتهنئة بالزغاريد وتأمل أن يجسد شعار مواصلة العمل وتنمية المنطقة على أرض الواقع ويكون الرئيس المنتخب خير خلف لخير سلف ونحن على يقين أن هذا الأخير سوف يكون عند حسن ظن الناخبين والمواطنين عموما لما عرف عنه من نزاهة ومصداقية وحسن التسيير.

وتبقى الإشارة إلى أن هذا الاجتماع شهد منافسة قوية بين ثلاثة مرشحين وهم: عبد الحكيم عفوت عن حزب الاستقلال وأحمد بنطيبي عن الأصالة والمعاصرة وجواد لوفة عن التقدم والاشتراكية وتميز بكلمة توجيهية ألقاها الأستاذ حسن هروفي المفتش الاقليمي لحزب لاستقلال بسطات وبرشيد في جلسة أخرى حضرها الرئيس المنتخب وطاقمه الجديد وعدد من المناضلين والمواطنين والذي دعا من خلالها الأعضاء الجدد إلى جمع الكلمة ولم الصف وتحمل المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم، وأن يشمروا على سواعدهم من أجل الرقي بهذه الجماعة إلى الأمام تماشيا مع تطلعات وانتظارات المواطنين، مستحضرا في نفس الوقت ما تم تحقيقه بهذه المنطقة المجاهدة بفضل نضالات الحزب والأعضاء الشرفاء شاكرا كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء لا من بعيد ولا من قريب وخص بالذكر السلطات المحلية والأمنية والقوات المساعدة.