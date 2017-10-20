حوالي 67 مليار درهم قيمة ما حققه القطاع السياحي سنة 2016

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بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للسياحة 66,9 مليار درهم عوض 63,7 مليار درهم سنة 2015، محققا ارتفاعا قدره %5.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإنه على الرغم من كون وتيرة مساهمة قطاع السياحة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني عرفت انخفاضا مستمرا منذ سنة 2010، فإنها سجلت تحسنا في الآونة الأخيرة لتصل إلى %6,6 سنة 2016 عوض %6,5 سنة 2015.

وأظهرت مذكرة المندوبية حول نتائج الحساب التابع للسياحة لسنة 2016 أن إنتاج القطاع السياحي بلغ 100,8 مليار درهم سنة 2016 عوض 96,1 مليار درهم سنة 2015 محققة بذلك ارتفاعا بمعدل %4,9. و من جهتها، مشيرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع السياحـي سجلت نموا نسبته %5,3 سنة 2016 لتبلغ 52,9 مليار درهم عوض 2,50 مليار درهم السنة الماضية.

وأبرزت المندوبية أن قيمة الاستهلاك الداخلي للسياحـة بلغت 114,8 مليار درهم سنة 2016 عوض 110,3 مليار درهم سنة 2015، محققة بذلك ارتفاعا قدره %4,1.

وأرجعت المندوبية هذا الارتفاع نتيجة لتحسن الاستهلاك الداخلي للسياحة المستقبلة بنسبة%2,5 منتقلا من 75,4 مليار درهم سنة 2015 إلى 77,3 مليار درهم سنة 2016 واستهلاك السياحـة الداخليـة والمصدرة بنسبة 7,4 % منتقلا من 34,9 مليار درهم سنة 2015 إلى 37,5 مليار درهم سنة 2016.

و في هذا السياق، أفادت المندوبية أن حصة الاستهلاك الداخلي للسياحة المستقبلة، في الاستهلاك الداخلي للسياحـة، تراجعت ب 1,1 نقطة منتقلة من 68,4% سنة 2015 إلى %67,3 سنة2016. في حين بلغت حصة استهلاك السياحـة الداخليـة والمصدرة %32,7 سنة 2016 مقابل 31,6% سنة 2015 و 6,26% سنة 2010.