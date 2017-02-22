حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمراكش

* العلم: مراكش – نجاة الناصري

عملت السلطات المحلية بحي إزيكي بتراب مقاطعة المنارة بمدينة مراكش على شن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي.

وبحسب مصادر خاصة، فإن الحملة التي قادها قائد الملحقة الإدارية بحي إزيكي يوم السبت 18 فبراير الجاري، إلى جانب أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة بدعم من رئيس الدائرة الأمنية 17، همت محيط سوق ازيكي وعددا من الشوارع والأزقة بتراب الملحقة السالفة الذكر.

واستنادا لذات المصادر، فإن الحملة أسفرت عن حجز عدد كبير من العربات الخاصة بالباعة المتجولين والبضائع المعروضة للبيع المتواجدة بالمناطق المذكورة.