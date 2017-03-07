حملة طبية مجانية لإزالة المياه البيضاء الجلالة لفائدة 250 شخص بالراشيدية

العلم الإلكترونية: متابعة

نظم مستشفى الأمير سلطان ابن عبد العزيز لطب العيون بالراشيدية، تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة وبشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة بالراشيدية وأطباء من القطاع الخاص، حملة طبية مجانية لجراحة العيون استهدفت إجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء (الجلالة) لفائدة 250 شخصا من مختلف الأعمار أغلبهم من حامي بطاقة راميد، خلال يومي الجمعة والسبت 3و4 مارس 2017.

وتهدف هذه الحملة الطبية إلى معالجة المصابين “بالجلالة” خاصة المسجلين في لائحة الانتظار، وكذا تقليص طول المواعيد على مستوى إقليم الراشيدية.

وقد تجند لهذه الحملة الطبية أطباء مختصين تابعين للقطاعين العام والخاص قدموا من الدار البيضاء إلى جانب طاقم شبه طبي وتقنيين وإداريين.

ويذكر أن العمليات الجراحية مرت في ظروف جيدة، كما تم توفير الإمكانيات اللازمة لها من أدوات وآلات طبية وأدوية.