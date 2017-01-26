حملة طبية لفائدة ساكنة الجماعة القروية تقي بإقليم أكادير إداوتنان

العلم الإلكترونية: متابعة

في إطار مواجهة موجة البرد في المناطق النائية المتضررة من التقلبات المناخية، نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بأكادير إداوتنان، بتنسيق مع ولاية جهة سوس ماسة وعمالة اكادير إداوتنان، قافلة طبية لفائدة ساكنة دوار تملالت والدواوير التابعة للجماعة القروية تقي، يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 يناير 2017.

واستهدفت هذه الحملة التكفل بالمشاكل الصحية للساكنة خاصة الأطفال، النساء وكبار السن.

وخلال هذه الحملة الطبية أجريت عدة فحوصات استفاد منها أكثر من 360 مستفيد ومستفيدة، مع تقديم حصص تحسيسية وتوعوية حول صحة الأم والطفل، الرضاعة الطبيعية والتغذية، كما استفاد المرضى من كميات مهمة من الأدوية بالمجان بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما تمت برمجة حملات طبية أخرى لفائدة دواوير أخرى تابعة للجماعة القروية تقي.

وقد استحسن الساكنة هذه المبادرة الطبية، شاكرين كل من أشرف وساهم في تنظيمها، خاصة في هذا الظروف الطبيعية القاسية.