حملة طبية لفائدة رحل منطقة سيدي عياد التابعة لجماعة ميبلادن دائرة ميدلت

العلم الإلكترونية: متابعة

قامت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، يوم السبت 28 يناير2017، بتعاون مع السلطات المحلية والإقليمية بحملة طبية لفائدة رحل منطقة سيدي عياد التابعة لجماعة ميبلادن دائرة ميدلت، والذين يعيشون تحت الخيام المتناثرة بين الجبال والهضاب والبعيد بعضها عن بعض.

وقد استفاد 60 شخصا من هؤلاء الرحل من الفحوصات الطبية مع تمكينهم، مجانا، من كميات مهمة من الأدوية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الحملات الطبية الاستباقية التي تقوم بها مندوبية وزارة الصحة بإقليم ميدلت، وفي سياق برنامج رعاية 2016 -2017 الذي وضعته وزارة الصحة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل تقديم الخدمات الطبية لسكان المناطق النائية، والتي تعرف تساقطات ثلجية، وبرودة قاسية، وفي إطار الاعتناء برحل هذه المنطقة.