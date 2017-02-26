حمزة امحيمدات يفتتح معرضه الفوتوغرافي حول قصبات المغرب: قصبات المغرب سحر وجمال التاريخ

العلم الإلكترونية: متابعة

لم تمنع الأمطار القوية، مساء الخميس، من حضور عدد من خبراء وباحثي التراث، والإعلاميين وعشاق الصورة الفوتغرافية، حفل افتتاح معرض الفنان حمزة امحيمدات، رغم تسببها (أي الأمطار) في توقف حركة السير في المدينتي الرباط وسلا وما بينهما، على إثر تهاطلها طيلة مساء أمس على المدينتين.

وقد تميز هذا المعرض الذي يضم 32 صورة جميلة من أحجام مختلفة، بتيمته الموضوعاتية التي تتمحور حول جانب مهم من الرصيد الأثري المغربي المتمثل في القصبات. ويتضمن كبسولات وثائقية تلفزيونية حول ثماني قصبات هي “أيت بن حدو” “تاوريرت” بورزازات، “المهدية” بالقنيطرة، “الوداية” بالرباط، “أمركو” بتاونات، “تادلة” ببني ملال، “بولعوان” بالجديدة و”الصويرة-القديمة” بآسفي.

يذكر أن المعرض الفوتوغرافي مناسبة لعرض كتاب يتضمن تعريفات وصور عن تلك القصبات، وإطلاق موقع إلكتروني www.alkasaba.ma، وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. وسيستمر المعرض الفني إلى غاية يوم 6 مارس 2017. كما يندرج المعرض ضمن مشروع طموح للفنان يتضمن أيضا كابسولات تلفزيونية بثلاث لغات هي العربية والأمازيغية والفرنسية.