حلم المغرب يقف عند عقبة مصر في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

أقصي المنتخب المغربي رسميا من نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد انهزامه مساء اليوم أمام المنتخب المصري في دور ربع نهائي كأس إفريقيا بنتيجة هدف لصفر.

وسيطر المنتخب الوطني طولا وعرضا على مجريات الجولتين؛ خصوصا الجولة الثانية التي ضيع فيها المنتخب المغربي سيلا من الأهداف السانحة للتسجيل، بواسطة المهاجم بوحدوز وبوصوفة؛ هذا الأخير كان قريبا من التسجيل لولا العارضة العلوية للحارس الحضري.

واستطاع المنتخب المصري أن يسجل هدف الانتصار بواسطة ركنية، على إثر خطأ في التغطية من المدافع بنعطية.

واعتمد الناخب الوطني “هيرفي رونار” خلال هذا اللقاء على نفس التشكيلة التي أطاحت بمنتخب الكوت ديفوار خلال الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، حيت أشرك ثلاثي خط الدفاع المهدي بنعطية ورمان سايس، و داكوستا، والظهيرين حمزة منديل، ونبيل درار، فيما اشرك في وسط الميدان كل من مبارك بوصوفة، وكريم الأحمدي، وفيصل فجر، وفي خط الهجوم اعتمد على عزيز بوهدوز، ويوسف النصيري.

وسيواجه المنتخب المصري بعد فوزه اليوم المنتخب البوركينابي في دور نصف النهاية.