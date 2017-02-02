حكيم زياش مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لشهر يناير

رشحت جريدة “فرانس فوتبول” الفرنسية، الدولي المغربي حكيم زياش نجم نادي “أجاكس أمستردام” الهولندي، لجائزة أفضل لاعب إفريقي في القارة الأوروبية لشهر يناير الماضي.

ويتنافس حكيم زياش لاعب أجاكس أمستردام، مع الحارس النيجيري أونياما لاعب نادي “ليل” الفرنسي، بالإضافة إلى مواطنه جناح نادي “تشيلسي” الإنجليزي “فيكتور موسيس”.

وكتبت جريدة “فرانس فوتبول” أن الدولي المغرب حكيم زياش، من بين أكثر اللاعبين المهمين في الدوريات الأوروبية، ويحظى بمتابعة إعلامية كبيرة، بعد أن سجل 3 أهداف في 3 مباريات في الدوري الهولندي.

يشار إلى أن حكيم زياش تم استبعاده من طرف المدرب “هيرفي رونار” من اللائحة المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي استضافتها الغابون.