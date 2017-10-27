حكومة إسبانيا تعلن عن حل برلمان كتالونيا وتحدد 21 ديسمبر للإنتخابات

العلم الإلكترونية: متابعة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني “ماريانو راخوي” منذ قليل حل برلمان كاتالونيا وتحديد 21 ديسمبر موعدا للإنتخابات الجديدة.

وللإشارة فقد أعلن برلمان كتالونيا اليوم الجمعة أن الإقليم بات “دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية” في قطيعة غير مسبوقة مع “إسبانيا” بعد أزمة سياسية حادة، وفي خطوة لم تعترف بها الدول الكبرى ولم يعترف بها الإتحاد الأوروبي أيضاً.

فيما احتفل عشرات الآلاف من أنصار الإنفصال في برشلونة قبل قليل، حيث تجمعوا خارج الحديقة المجاورة لمقر برلمان كاتالونيا.

وهتف المؤيديون استقلال ثم أدوا بحماسة نشيد كاتالونيا رافعين قبضاتهم وعلا تصفيقهم.

وعقب إعلان الإستقلال قرر مجلس الشيوخ الإسباني وضع كتالونيا تحت وصاية الحكومة المركزية في مدريد والإطاحة برئيس الإقليم كارليس بيجديمونت وحكومته.