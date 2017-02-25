حقيقة تاريخية وجب معرفتها: بوستة سافر للدفاع عن سيد قطب أمام القضاء المصري

العلم: الرباط

في مقاله الأسبوعي بـ”أخبار اليوم” والمعنون بـ”مع بوستة” قال “عبد العلي حامي الدين” القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، إنه كان يتصل بالراحل المجاهد “امحمد بوستة”، من حين لآخر لتدقيق في بعض المعطيات التاريخية، خصوصا منها تلك التي ترتبط بحزب “الاستقلال”.

وأضاف “حامي الدين”: “في إحدى المرات اتصلت به، للتأكد من واقعة لم تكن معروفة لدى الكثيرين، وهي مدى صحة ذهابه للدفاع عن سيد قطب أمام القضاء المصري بعدما قرر جمال عبد الناصر إعدامه، وبالفعل أكد لي أنه ذهب رفقة المرحوم عبد المجيد بنجلون إلى القاهرة عن طريق بيروت، وفيها وصلهما خبر إعدام سيد قطب فرجعا إلى المغرب بتعليمات من علال الفاسي رحمه الله، الذي قرر طباعة كتاب “معالم في الطريق” في مطابع الرسالة بالرباط، بعدما كان ممنوعا في القاهرة، وكتب رثاء طويلا في حق سيد قطب على صفحات جريدة العلم”.