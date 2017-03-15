حقائق مدهشة عن سوريا – أرض الشام التي سكنها الانبياء وتصارعت عليها الحضارات

منذ عام 2011 تُدمر الآلات الحربية الأخضر واليابس في جميع المناطق السورية، خاصة مدينة حلب، التي تمر بظروف دقيقة في الأيام القليلة الماضية، منها استعادة جيش بشار الاسد النظامي لشرقها، وبدء عمليات إجلاء العالقين منها، والبالغ عددهم 50 ألف شخص، حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة.

ومع عظم الخسائر البشرية منذ بدء الصراع، كان من ضمن الضحايا الأماكن الأثرية كذلك، التي تم بناؤها في حلب منذ آلاف السنين، والتي دُمر أغلبها في الـ5 أعوام الأخيرة.

وفي التقرير التالي، تستعرض «قناة المجلة » 15 معلومة عن مدينة حلب التاريخية، وفق ما هو مذكور بكتاب «زبدة الحلب من تاريخ حلب» لكمال الدين أبي القاسم، ومواقع اخرى: