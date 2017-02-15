انتخاب بلماحي وخلدون وبوطيب ضمن الأجهزة المسيرة للهيئة القارية

• العلم الرياضية: متابعات

سجلت أشغال المؤتمر السنوي للكونفدرالية الإفريقية للدراجات الذي انعقد يوم الأحد بمدينة الأقصر المصرية على هامش البطولة الإفريقية لسباق الدراجات على الطريق، إعادة انتخاب الأستاذ محمد بلماحي ضمن المكتب التنفيذي الدولي ممثلا لإفريقيا متقدما على روؤساء جامعات جنوب إفريقيا وروندا والجزاير .

كما انتخب كل من عبد الخالد خلدون الكاتب العام للجامعة ولحسن بوطيب النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية للدرجات ضمن تشكيلة المكتب التنفيذي الإفريقي.

وانتخب جميع أعضاء الاتحادات المشكلة للكونفدرالية الإفريقية للدراجات والبالغ عددها 30 اتحادا، الأستاذ محمد بلماحي ممثلا للكونفدرالية ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات، فيما تم انتخاب الحاج لحسن بوطيب للتصويت باسم الاتحاد الإفريقي خلال أشغال المؤتمر المقبل للاتحاد الدولي للدراجات.

ويأتي انتخاب ثلاثة أعضاء مغاربة ضمن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية للدراجات تكريسا لعودة المغرب لحظيرة الاتحاد الإفريقي، و ليجسد من جديد دينامية المغرب في انفتاحه على محيطه الإفريقي والنظرة الملكية في الانخراط في مشاريع التنمية ببلدان القارة الإفريقية.

يذكر أن أشغال المؤتمر الإفريقي للدراجات، توجت بإعادة انتخاب المصري وجيه عزام لولاية أخرى على رأس الكونفدرالية تمتد إلى غاية 2021.