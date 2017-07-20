حصاد جد قلق من مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء بسبب سوء التسير والتدبير

العلم الإلكترونية: العيون – حسن بوفوس

اكدت مصادر عليمة أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جد قلقة على الوضع بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء خاصة بعد فضيحة يوم أمس الثلاثاء 18 يوليوز 2017 بعد الإجراء القانوني الذي قامت به مصالح المديرية الاقليمية للمكتب الوطني للكهرباء بقطع التيار الكهربائي وإزالة العدادات الكهربائية بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية التكوين والمديرية الإقليمية للتعليم بالعيون بسبب تجاهل الأكاديمية ورفضها تسديد المبلغ المالي الذي بدمتها والمقدر في 300 مليون سنتيم.

الوزارة في طريقها إلى اتخاذ قرار في الموضوع حيث من المنتظر اعفاء محمد العوينة وإحالته على التقاعد بسبب سوء التسير الايام القادمة هي الكفيلة بما يروج.