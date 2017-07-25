حسن الفد لجمهوره: حشومة عليكم واخا نكون عدوكم – صورة

العلم الإلكترونية

نشر الفنان الكوميدي حسن الفد، أخيرا، في صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، مزحة أخرى موجهة لجمهوره استغل فيها الشامة الموجودة على الجزء الأصلع من رأسه.

ودون الفد في منشور رافقه بصورة تظهر الشامة الموجودة على صلعته يقول فيه: “حشومة عليكم سنين وأنا عندي نقطة فوق راسي، وحتى واحد فيكم ما بغى يقولها ليا، خصوصا الناس الطوال. هادو هما الفانز !؟ مصدقتوش. وخا نكون عدوكم ما تديروش فيا هاد الضحك. مبقاتش الإنسانية فهاد الدنيا. هرمنا!”.

يذكر أن الفد يعد لعرض مسرحي بعنوان “شكون هو كبور” يقدمه في جولة فنية ابتداءً من شهر، نونبر المقبل، مواعدا جمهوره بنشر كواليس جولته من خلال مقاطع فيديو في قناته الرسمية في موقع يوتيوب.