حسب دراسة لفريدوم هاوس.. المغرب حر نسبيا مقارنة بجيرانه في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

العلم: الرباط

أكدت دراسة أجرتها المنظمة الأمريكية «فريدوم هاوس» والتي تهتم بتقييم الحرية السياسية وحقوق الإنسان في العالم أن المغرب يصنف من بين البلدان الحرة، نسبيا في العالم وفي منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث جاء المغرب متقدما على جيرانه المغاربيين تونس وليبيا وحتى مصر، ومتخلفا عن لبنان والأردن.

بينما صنفت الجزائر بالبلد غير الحر.

وجاء المغرب حسب هذه الدراسة في المرتبة 142 من بين 210 بلد شملتهم الدراسة، وتوقف التقرير الذي تصدره هذه المنظمة سنويا عند الحالة المزرية لأوضاع الحرية التي تعيشها عدد من البلدان الإفريقية والشرق الأوسط والتي لم تحرز أي تقدم في تصنيف السنة الماضية بسبب ممارسات بعض الأنظمة السياسية وكذلك النزعات والحروب.

واعتبر التقرير الذي صدر هذه السنة تحت عنوان الشعبوية والاستبداد ان هذه الثنائية هي ما يتهدد الديمقراطية في العالم، كما أشار التقرير أيضا إلى تراجع الديمقراطية بسبب صعود حكومات وطنية متشددة وشعبوية في عدد من البلدان الديمقراطية، وعلى رأس البلدان أكثر حرية جاءت فلنندا متبوعة بالنرويج والسويد وكندا بينما جاءت كل من سوريا وإيرتيريا وكوريا الشمالية في مؤخرة هذا الترتيب.

وتعتمد «فريدوم هاوس» في تصنيفها هذا على مؤشرين أساسيين الحريات السياسية والحريات المدنية.