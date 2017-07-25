حزب الاستقلال يفند ادعاءات مغرضة تنسب له مستشارا جماعيا لا ينتمي إليه

العلم الإلكترونية

فند حزب الاستقلال ادعاءات مغرضة تنسب إليه مستشارا جماعيا لا علاقة له به البتة. حيث جاء في بلاغ عممه الحزب، أنه “على إثر المقال الذي نشرته بعض الجرائد الوطنية المتعلق بالتحقيق مع بعض رؤساء جماعات إقليم الحسيمة بصفة عامة، ورئيس بلدية ترجيست بصفة خاصة، المتورط في اختلالات مختلفة، والتي ذكرت أنه رئيس باسم حزب الاستقلال”. حيث وضح البلاغ للرأي العام “أولا أن الرئيس المشار إليه لم يترشح خلال تلك الولاية باسم حزب لاستقلال، بل كان يحمل لون حزب آخر هو التجمع الوطني للأحرار.

ثانيا إن حزب الاستقلال تبرأ من تصرفات هذا الرئيس الذي ترشح خلال هذه الولاية باسم هذا الحزب، كما تم فك الارتباط به تنظيميا وبشكل نهائي لعدم انضباطه وتصرفاته التي تمس بمبادئ الحزب وأخلاقه. ثالثا، إن حزب الاستقلال لا يتحمل تبعات ما قد صدر عنه من تصرفات تستهدف قيم النزاهة والشفافية وحسن السلوك”.