حزب الاستقلال سيولي أهمية كبرى لأقاليم الشريط الحدودي بغية إخراجها من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

حضور وازن لقيادة حزب الاستقلال إلى وجدة لمؤازرة لائحة الميزان بالاقتراع الجزئي المحلي

أنشطة مكثفة ولقاءات تعبوية للأخ الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية المرافقين له مع الاستقلاليات والاستقلاليين بوجدة وأحوازها

العلم: وجدة – محمد بلبشير

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، حل وفد وازن من قيادة حزب الاستقلال بوجدة وعلى رأسه الدكتور نزار بركة الأمين العام للحزب صباح يوم الأحد 29 نونبر 2017 وذلك لمؤازرة لائحة الميزان بالاقتراع الجزئي المحلي، الاقتراع الذي سينظم يوم الخميس 02 نونبر 2017.. وقد تم استقبال الأخ الأمين العام والوفد المرافق له والمتكون من عشرة أعضاء من اللجنة التنفيذية صباح نفس اليوم بمطار وجدة/أنكاد من طرف أطر الحزب بوجدة يتقدمهم الإخوة: د. عمر حجيرة وكيل لائحة الميزان وعضو اللجنة التنفيذية، أحمد توفيق حجيرة العضو السابق بقيادة الحزب ومحمد زين مفتش الحزب..

وتميزت هذه الزيارة التاريخية لقيادة حزب الاستقلال إلى مدينة وجدة، برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، باللقاءات المكثفة التي عقدها الأمين العام والوفد المرافق له مع الأطر الاستقلالية وأعيان القبائل بأحواز وجدة والمنتخبين والمرأة الاستقلالية وشبيبة الحزب، وكذا اللقاءات التي نظمت مع مفتشي الحزب و أطره بأقاليم جهة الشرق.. وكانت البداية باللقاء الصباحي الذي حضره ممثلو مختلف الهيئات الموازية لحزب الاستقلال بوجدة والروابط الاستقلالية للمحامين والأطباء والاتحاد العام للشغالين والمتعاطفين مع الحزب..

وألقى في حضرتهم الأمين العام كلمة رحب من خلالها بالجميع معبرا عن سعادته بأن يكون مع الوجديات والوجديين، واعتبر اللقاء مناسبة لمؤازرة لائحة الميزان بالاقتراع الجزئي المحلي، حيث أشار أن اللقاء يأتي في أعقاب الانتخابات الجزئية التي ستعرفها مدينة وجدة يوم 02 نونبر 2017..

وتحدث عن انتصار حزب الاستقلال وانتصار الديمقراطية الداخلية، ولهذا يقول الأمين العام ينبغي أن نوحد جهودنا جميعا ونضع اليد في اليد من أجل مباشرة مسلسل إعادة بناء البيت الداخلي وإصلاح الاختلالات وتطوير الأداء بما يخدم بالملموس المواطنين والمواطنات ويساهم في إيجاد حلول لمشاكلهم اليومية. وذكر الأخ نزار بركة بالإصلاح الجديد والقوي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، مؤكدا أن هذا يقتضي انطلاق تعبئة وطنية قوية وواسعة من أجل انخراط الجميع مؤسسات وفاعلين ومواطنين في إنجاح القطائع التي من شأنها استعادة الثقة داخل المجتمع والانكباب على الأولويات الملحة التي حددها جلالة الملك في خطابه.

في ذات السياق أكد الأمين العام على ضرورة اعتماد الحكامة الجيدة ووضع آليات دائمة وممنهجة ومندمجة في كل مشروع على حدة، لتتبع انجاز المشاريع التنموية والاجتماعية بانتظام. وتحدث عن النموذج التنموي الجديد والذي يجب أن يكون وفق مقاربة تشاركية بغية القضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية.. وتفعيل الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، وتحويل الشباب إلى محرك للتنمية وليس معيقا لعجلة التنمية.. وكلها أولويات –يقول الأمين العام للحزب- تلتقي في خدمة المواطن أينما كان في المدينة أو في القرية بغية القضاء على كل الفوارق الاجتماعية، مشيرا أن حزب الاستقلال يريد الانخراط وبقوة في هذه الأولويات لأنه هو الحزب الذي له رصيده ومشروع تعادلي بتكافؤ الفرص ما بين المواطنات والمواطنين.

ومن هنا لابد أن تكون لدينا الروح الوطنية وآليات التضامن والتكافل لتحقيق هذه الأهداف وتطوير قيمنا لتتفاعل وتعطي مكونات هذا المجتمع. وتحدث من جهة أخرى عن أزمة الثقة في العمل السياسي مؤكدا أنه أمر خطير لكونه يمس بالاستقرار الاجتماعي، حيث لابد من إعادة الاعتبار للشأن السياسي، وهذا ما تم تأكيده –يقول الأمين العام- خلال المؤتمر الوطني 17، الذي أعطى قيادة جديدة وشابة ومن خلاله تم التسويط على مشروع الحزب الذي كان الجميع يطمح إليه، والذي من أبرز عناصره تقديم بدائل و رؤيا مستقبلية تخرج البلاد من أزمة البطالة التي بلغت ذروتها.. وأشار نزار بركة أن حزب الاستقلال يساهم في تقوية روح الإيمان وتطوير التماسك الاجتماعي وكل مكوناته في إطار التضامن.

وأنهى الأمين العام كلمته في هذا اللقاء بقوله أن الحزب اليوم يعيش محطة انتخابات جزئية بهذه المدينة المجاهدة، وهي محطة مهمة بالنسبة لوجدة وسكانها الأوفياء الذين يطمحون إلى قفزة نوعية.. ورفع نداء إلى الجميع كي يعملوا على تعبئة كافة الاستقلاليات والاستقلاليين والأقارب والمعارف كي يتوجهوا الى صناديق الاقتراع بكثافة يوم الخميس 02 نونبر 2017، والتصويت على لائحة الميزان التي وكيلها هو أحد أبناء هذه المدينة المجاهدة الدكتور عمر حجيرة.

وتميز اللقاء بتدخلات عدد من الحاضرين الذين أشادوا بالحضور الوازن لقيادة الحزب بهذه المدينة التي هي في حاجة ماسة إلى مثل هذه الالتفاتة..

وبأحواز وجدة التقى الأمين العام للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية المرافقين له باستقلاليي وأعيان كل من جماعة سيدي موسى لمهاية وجماعة أهل أنكاد، حيث تم تنظيم مهرجانات خطابية بكل جماعة على حدة.

وبعد الاستماع لكلمة الأخ الأمين العام الذي بلغ للحضور من خلالها عن استعداد حزب الاستقلال وقيادته الجديدة القيام بالأعمال الإجرائية ذات الأولوية لفائدة سكان الجماعات الحدودية وذلك باقتراح قانون خاص يميز المنطقة ويخرجها من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء أهمية كبرى لكل المناطق الواقعة على الشريط الحدودي المغربي مع الجزائر..

وخصص الأمين العام للحزب فترة هامة من الوقت للاستماع إلى هموم سكان الجماعتين وطموحاتهم، كما أعلنوا تشبثهم والتفافهم الدائم بحزب الاستقلال..

وبعد المهرجان الخطابي الكبير الذي ترأسه الأخ الأمين العام للحزب بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية بوجدة بعد زوال نفس اليوم والذي حضره أزيد من 1200 من الاستقلاليات والاستقلاليين وبعض أطر ومفتشي أقاليم جهة الشرق، توجه الأخ نزار بركة والوفد المرافق له إلى بيت المجاهد الحاج عبد الله بن عبد الواحد زجلي أحد رموز المقاومة وصانعي ثورة 16 غشت 1953 والذي حوكم على إثرها من طرف المحكمة العسكرية الفرنسية بالإعدام.

والتقى الوفد القيادي به وبعدد من المقاومين والرعيل الاستقلالي الأول.. وذكر زجلي ببعض محطات المقاومة وجيش التحرير قبل إشعال فتيل الثورة التي لقنت المستعمر درسا لم ينساه..

العلم الإلكترونية: المخرجة الإعلامية – حكيمة الوردي