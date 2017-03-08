حزب الاستقلال باقليم كلميم يصدر بيانا تضامنيا مع المستشار الاستقلالي عالي بوتا

العلم الإلكترونية: كلميم – حسن بوفوس

بعد احداث الشغب و الفوضى التي عمت قبل بداية الدورة العادية لمجلس جهة كلميم واد نون صباح يوم الاثنين 06 مارس 2017 وما تلاتها من تدعيات وتوزيع التهم المجانية للنيل من المنتخبين الشرفاء وخاصة تلطيخ سمعة المستشار بمجلس جهة كلميم واد نون الاستقلالي “عالي بوتا” اصدرت المفتشية الاقليمية لحزب الاستقلال بيان للرأي العام تضامنا مع المناضل المحامي الاستاذ “عالي بوتا” توصلت جريدة “العلم الإلكترونية” بنسخة منه نسرده كما يلي:

الندوات بمقر جهة كلميم وادنون يوم الاثنين 06 مارس الجاري من ممارسات تزامنا مع انعقاد دورة مارس العادية لمجلس جهة كلميم وادنون، والتي تفاوتت ردود فعل الرأي العام بشأنها، واستنادا للشائعات التي أثيرت بخصوص موقف أحد مناضلي حزب الاستقلال بمجلس الجهة في محاولة للنيل من سمعته والإساءة لمواقفه الثابتة والمتزنة في مختلف المحطات السابقة، فإن حزب الاستقلال من موقعه كهيئة سياسية، وهو يتابع مستجدات الوضع السياسي بالإقليم يعلن للرأي العام مايلي:

– استنكاره للحملة المسعورة التي تقودها بعض الجهات ضد المستشار “عالي بوتا” في محاولة يائسة للنيل من سمعته والإساءة لمواقفه التاريخية الشجاعة التي عبر عنها خلال مختلف المحطات.

– دعمه اللامشروط للمواقف النبيلة التي عبر عنها الأخ بوتا والمتمثلة في الاصطفاف الدائم إلى جانب مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

– رفضه لكل محاولات الضغط اليائسة التي يتعرض لها المستشار الاستقلالي لتنيه عن أداء أدواره كممثل للساكنة بمجلس جهة كلميم وادنون.

– يتمن موقف الأخ بوتا المتمثل أساسا في الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف ومواصلة استحضار المصلحة العليا للمواطن والوطن.

– تأكيده على استقلالية قرارات المستشارين الاستقلاليين على كافة المستويات والأصعدة.

– تأكيده على مواصلة التواصل مع جميع منتخبي ومستشاري الحزب لتنسيق الجهود والمواقف.