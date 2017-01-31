حريق بملهى ليلي باكادير

العلم: أكادير – الحبيب اغريس

شهد ملهى ليلي بشارع 20 غشت بالمدار السياحي لأكادير عشية امس الاتنين نشوب حريق وصف بالمهول خلف دهرا كبيرا في نفوس مرتادي الملهى وجيرانه من مقاهي وفنادق مصنفة جراء الدخان الكثيف المنبعت من داخل الملهى الدي تجهل لحد الساعة اسباب اندلاعه.



مباشرةبعد وقوع الحادث، سارعت الى عين المكان عناصر السلطة المحلية و الشرطة القضائية فضلا عن رجال الوقاية المدنية المدنية الذين دخلوا في سباق مع الزمن لتطويق الحريق، بموازاة تطويق المكان من طرف الأجهزة الأمنية وقد تم فتح تحقيق في النازلة لتحديد ملابسات الحريق واسباب اندلاعه وان كانت فرضية تماس كهربائي بسبب قنينات الشيشا تكون واردة وللحمد الحريق لم يخلف خسائرلا في الارواح لكنه خلف خسائر مادية كبيرة.